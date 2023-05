La baixa laboral per menstruació incapacitant es podrà sol·licitar des del 1r de juny

Des d'aquest dijous, 1r de juny, queda recollida com a dret la baixa laboral per menstruació incapacitant. Igualment, es reconeix des d'aquest dijous el dret a baixa per interrupció voluntària de l'embaràs, sigui voluntària o no, així com la baixa a partir del primer dia de la setmana trenta-novena de gestació.

Aquests drets relatius a la salut menstrual varen ser inclosos en el marc de la Llei Orgànica 1/2023, de 28 de febrer, de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l'embaràs en què es modifica la Llei General de la Seguretat Social per a reconèixer com a situacions especials d'incapacitat temporal per contingències comunes aquelles baixes laborals en cas de menstruació incapacitant secundària, així com la situació posterior a la interrupció de l'embaràs i l'embaràs des del dia primer de la setmana trenta-novena.

La norma no estableix requisits per a sol·licitar les baixes, encara que caldrà la constatació de la situació pel metge de capçalera com en qualsevol malaltia comuna. Tampoc especifica la norma la quantia de prestació econòmica, encara que actualment les baixes per contingències comunes impliquen el 60% de les base reguladora des del quart dia al 20è (inclòs) i el 75% des del dia 21 en endavant.