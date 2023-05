L'ANC barra el pas al rei espanyol a l'entrada de l'Hotel W de Barcelona: «Els catalans no tenim rei!»

Representants de l'Assemblea Nacional Catalana han impedit aquest dimarts que el rei espanyol Felip VI entràs per la porta principal de l'Hotel W de Barcelona.

Les forces policials han intentat perseguir als responsables de l'acció per tal d'allunyar-los de la zona, però no ho han aconseguit.

L'ANC ha duit a terme aquesta acció per demostrar que el rei espanyol no és benvingut a Catalunya: «si vol venir a Catalunya, que sàpiga que nosaltres també hi som. Els catalans no tenim rei!»