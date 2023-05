Més per Menorca anuncia a Madrid que només pactarà amb qui es comprometi a compensar els costos d'insularitat

Alguns dels candidats de Més per Menorca s'han desplaçat aquest dimecres a les portes del Congrés espanyol, a Madrid, per reivindicar una compensació dels costos de la insularitat.

Josep Castells, Josep Juaneda i Noemí García han mostrat uns plafons on es compara la situació de les Illes Canàries i de Menorca amb relació a l'IVA (7% a Canàries, 21% a Menorca) o l'Impost Sobre Societats (4% a les Illes Canàries; 25% a Menorca), entre altres greuges comparatius.

A més, han incidit en el fet que a Menorca el complement dels funcionaris que hi fan feina és de 110 euros mentre que a les Canàries és de 610 euros i que la deducció fiscal per a inversions en Recerca i Innovació és cinc vegades superior a Canàries.

El primer candidat de la formació al Parlament, Josep Castells, ha explicat que han viatjat a Madrid perquè el Congrés dels Diputats ha aprovat en moltes ocasions «mesures per compensar els costos de viure i produir a una illa: els anomenats costos d'insularitat». El candidat ha explicat que «la distància amb avió entre Canàries i Madrid és de dues hores i mitja. La distància entre Menorca i Madrid és d'una hora i mitja. Però la diferència per compensar els costos d'insularitat és molt més gran a Canàries».

«Avui, des de Madrid, anunciam que només pactarem amb els partits que es comprometin a compensar els costos d'insularitat, perquè volem tenir una compensació real dels costos de viure i produir a una illa», ha afirmat Castells.

El candidat a presidir el Consell Insular, Josep Juaneda, ha afegit que «el Consell Insular de Menorca tendrà una actitud reivindicativa davant Madrid» i ha incidit que els menorquins «paguen el triple d'IVA que a les Canàries» i que les empreses «paguen sis vegades més per l'Impost de Societats que al territori canari, on el complement per als funcionaris és també sis vegades superior».