Les Balears participen en el primer homenatge institucional del Govern espanyol als exiliats

El director general de Memòria Democràtica del Govern, Marc Andreu Herrera, ha participat aquest dilluns a l'acte institucional celebrat amb motiu del Dia de record i homenatge als homes i dones que varen sofrir l'exili a conseqüència de la guerra i la dictadura, organitzat a Argelers pel Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica.

És la primera vegada que el Govern de l'Estat celebra aquesta efemèride que la Llei 20/2022 de Memòria Democràtica aprovada a l'octubre de l'any passat estableix com a data oficial per a l'homenatge i record de les víctimes de l'exili. I el lloc triat per això ha estat Argelers, on es va situar el camp d'internament que va acollir el 1939 el major nombre de refugiats republicans espanyols, i de Cotlliure, al cementeri del quals se situa la tomba del poeta Antonio Machado.

Fins allà s'ha desplaçat el director general de Memòria Democràtica, que ha format part de la delegació de l'Estat com a representant del Govern de les Illes Balears.

«A les Illes Balears, milers d'homes i dones varen haver de fugir a conseqüència del cop d'Estat, la Guerra i la Dictadura. Molts d'aquests lluitarien poc després contra el feixisme durant la II Guerra Mundial. Almanco una quarantena d'illencs van morir a camps de concentració nazi. No els oblidem, els i les demòcrates els hi devem», ha dit Herrera.