Opinions confrontades dels partits balears sobre la Llei d'Habitatge estatal

El govern espanyol ha anunciat un acord amb Esquerra Republicana i EH Bildu que permetrà l'aprovació d'una nova llei d'habitatge estatal. Els partits de les Illes Balears han manifestat opinions contraposades en aquest afer.

Veus de MÉS per Mallorca s'han mostrat «expectants» quant a l'aprovació d'aquesta norma de regulació de l'habitatge, alhora que critiquen el «retard injustificable». Critiquen que, davant la inactivitat del govern espanyol de legislar en aquesta matèria, negàs a les comunitats autònomes la possibilitat de fer-ho. Finalment, esperen que la llei «sigui valenta» per a reconèixer les situacions diferents d'arreu de l'estat i que es reconegui les Illes Balears com 'zona tensionada' per a poder regular el preu del lloguer arreu.

Tant Ciutadans com el PP, per contra, es mostren crítics amb la proposta. Ambdós partits coincideixen en reconèixer l'habitatge com un «problema gravíssim», tot i que no consideren que la regulació del preu dels lloguers sigui la solució. Proposen, en lloc d'una llei que titllen d'«intervencionisme comunista», l'aplicació d'incentius i més seguretat jurídica.