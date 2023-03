GOB, Terraferida i Son Bonet Pulmó Verd compareixen al Congrés espanyol per exigir que s'evitin nous creixements de ports, aeroports i carreteres

El passat dimarts 28 de març es van dur a terme les jornades 'La política de grandes infraestructuras de transporte de España' al Congrés espanyol, organitzades per les entitats Ecologistas en Acción, Alianza por el Clima, Asturies por Clima, Coordinadora estatal por el Tren Público, Social y Sostenible, Comissió Ciutat-Port, GOB Mallorca, Plataforma contra la Ampliación de Barajas, Terraferida i Zeroport.

Les entitats presents van insistir en la falta de compromís polític real per combatre el canvi climàtic amb contundència, «en lloc de perpetuar la política del formigó i el creixement sense fre». Es va dur a terme una acció conjunta per reclamar que el transport sigui un dret per a la ciutadania i a l'hora deixi de ser el principal agreujant del canvi climàtic.

El GOB ha explicat que en aquestes jornades va quedar palès l'impacte del transport en el canvi climàtic, així com la passivitat de l'estat Espanyol per fer-li front. «Les grans infraestructures aeroportuàries, portuàries i viàries a les Balears són l'eix vertebrador del model econòmic de creixement turístic i urbanístic sense límits», assegura l'entitat, «per això des de Mallorca es va comptar amb la presència de na Mar Muñoz com a coordinadora i portaveu del GOB Mallorca, Margalida Rosselló com a portaveu de Terraferida i Beate Händel de la plataforma Son Bonet Pulmó Verd».

Durant aquestes jornades es van aportar dades molt rellevants, com què el 27% del total de les emissions de CO₂ provenen directament del transport, però tenint en compte tots els processos previs i les infraestructures estem parlant de què el 50% de les emissions de CO₂ totals estan vinculades al transport (un 56% a les Balears).

La portaveu de Terraferida, Margalida Rosselló va dur al Congrés les lluites ecologistes de Mallorca en matèria d'infraestructures i l'impacte d'aquestes sobre el territori, com l'ampliació de l'aeroport i la lluita contra l'autopista Llucmajor-Campos entre d'altres.

Paco Segura, portaveu d'Ecologistes en Acció, va aportar dades que demostren que la major part de les obres d'infraestructures tenen com a principal finalitat el benefici dels promotors, i va compartir també nombrosos casos de corrupció vinculats a la construcció d'infraestructures.

David Hoyos, professor de la Universitat del País Basc, va insistir en el fet que la reducció de la demanda de mobilitat global ha d'esser l'objectiu principal, per sobre de canviar els sistemes de transport, les millores en eficiència i deixar com a última instància l'augment de capacitat i d'infraestructures.

Per la seva banda, la representant de la Comissió Ciutat-Port va exposar la seva oposició a l'ampliació del port de València i les conseqüències ambientals que això suposaria, i des de Zeroport van detallar la situació de l'aeroport de Barcelona amb la proposta d'ampliació.

El GOB també ha subratllat que els Fons Next Generation «eren una promesa de progrés cap a l'eficiència i lluita contra el canvi climàtic, i s'han convertit en una eina més per seguir construint infraestructures de transport sense plantejar un canvi de model basat en la reducció».