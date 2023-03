El TSJC condemna Laura Borràs a quatre anys i mig de presó

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha condemnat a quatre anys i mig de presó, tretze d’inhabilitació i una multa de 36.080 euros la presidenta suspesa del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, pels delictes de prevaricació i falsedat documental.

El tribunal l'ha considerada culpable d'adjudicat de manera irregular una vintena de contractes a Isaías Herrero —condemnat a dos anys de presó i una multa de 2.100 euros— quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes.

No obstant això, el tribunal proposa un indult parcial per a Borràs que rebaixi la pena de presó a no més de dos anys, de manera que no hauria d'entrar a la presó.

Una magistrada del tribunal ha afegit un vot particular en què considera que Borràs no va cometre falsedat documental sinó que només la va «induir», per la qual cosa creu que no hauria de ser condemnada a més de 21 mesos de presó, i sosté que la inhabilitació que se li apliqui ha d'afectar només a càrrecs amb facultat de contractació.