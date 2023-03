Melià: «A la moció de censura cap partit estatal aixecarà la veu per defensar les demandes de les Balears»

La presidenta del Congrés espanyol, Meritxell Batet, va confirmar el passat dilluns 13 de març una moció de censura, contra el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, promoguda per la formació ultra Vox.

Aquesta moció està prevista pel pròxim dimarts 21 de març, i es votarà l'endemà dimecres. El portaveu al Parlament d'El Pi-Proposta per les Illes Balears, Josep Melià, ha qualificat d'irresponsable la moció de censura perquè és «un clar exemple de com funciona la política estatal, on tot és tensió, crits i bregues. A la moció de censura cap partit aixecarà la veu per defensar les demandes de les Illes Balears».

Melià ha assegurat que durant la setmana cap partit posarà solucions a damunt la taula, ni farà cap anàlisi per resoldre els problemes estructurals de les Illes Balears. «Els partits estatals es tiraran els trastos pel cap i no proposaran cap mesura pels problemes que patim a les Balears».

El diputat ha suggerit que la moció seria un bon moment per xerrar «sobre el règim fiscal que malauradament té data de caducitat, sobre el decret de minimis o sobre com s'està tractant el fons d'insularitat, que havia de ser un plus i que finalment només s'ha canviat el nom a les inversions que l'Estat espanyol feia fins ara».