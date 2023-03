Denuncien que l'Estat espanyol boicota la investigació del Catalangate al Parlament Europeu

L'ANC, Òmnium, ERC, Junts i la CUP han denunciat aquest dijous davant el Comitè d'Investigació de Pegasus a l'Eurocambra un «boicot actiu a l'esclariment dels fets per assumir responsabilitats» pel cas del CatalanGate.

«En referència a la missió del Parlament Europeu (EP) prevista a Madrid del 20 al 21 de març, estem profundament preocupats pels aparents esforços de les autoritats espanyoles per a obstaculitzar el progrés de la missió». Així comença el comunicat conjunt emès per les organitzacions independentistes, on denuncien que els quatre partits espanyols que participen del Comitè -PP, PSOE, Ciutadans i Vox-, «intenten, mitjançant la presentació d'un gran nombre d'esmenes a l'esborrany d'informe, eliminar fets contrastats, com ara el Catalangate, com també d'afegir-hi elements de desinformació amb l'objectiu d'impedir que el Comitè dugui a terme la seva feina».

A més, en el comunicat també alerten que els quatre partits espanyols «bloquegen la participació plural de les víctimes del CatalanGate, impedint una àmplia representació d'aquestes». En referència a l'empresonament de Jordi Cuixart i Jordi Sànchez pel judici contra el procés català, «els partits polítics espanyols presumptament s'han referit a Òmnium i l'ANC com a organitzacions inadequades perquè els seus dirigents han estat prèviament condemnats pel sistema judicial espanyol».

Per salvaguardar tots aquests fets i per «protegir els drets dels ciutadans europeus», l'ANC, Òmnium, ERC, Junts i la CUP han demanat al Comitè d'Investigació de Pegasus:

Que es mantingui la visita prevista pel 20 i 21 de març a Madrid Que s'inclogui una representació transversal de les víctimes del CatalanGate Que el Comitè d'Investigació visiti també Barcelona

Per la seva banda, el president de Catalunya a l'exili, Carles Puigdemont, també ha denunciat que «ni la Comissió Europea ni els estats tenen interès real a investigar i actuar amb el cas Pegasus».

📩 Denunciem conjuntament els obstacles que l'Estat espanyol està posant a la missió del Comitè d'Investigació de #Pegasus del Parlament Europeu prevista pel 20 i 21 de març a Madrid sobre el #Catalangate pic.twitter.com/lxBvbliKrK — Òmnium Cultural (@omnium) March 16, 2023