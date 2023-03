Agressió xenòfoba a Alacant: «Ets Machu Picchu, ets una indígena, ets una merda»

Adriana González, d'origen veneçolà, ha denunciat haver estat víctima d'un atac xenòfob el passat dimarts a Alacant.

Dues dones que conduïen èbries i en sentit contrari van envestir-se frontalment contra el vehicle que ella conduïa, i van començar a proferir-li insults racistes i a agredir-la físicament, tant a ella com al seu acompanyant.

L'agredida va començar a gravar tota l'agressió amb el seu telèfon mòbil, tal com es pot apreciar al vídeo que ha publicat al seu compte d'Instagram per denunciar els fets. Una de les dones agressores va assegurar-li que «pot venir la policia, jo he comès un error i ja està no passa res, però tu ets Machu Picchu, ets una indígena, ets una merda, ets una brossa».

L'Adriana ha publicat també imatges de les lesions provocades pels cops que va rebre, i ha explicat que ha hagut d'anar a urgències múltiples vegades per nous dolors que li van sorgint. «Això no pot ser possible, i no pot ser possible que sentin que poden fer aquestes coses per 'tenir ulls blaus'», ha reclamat.