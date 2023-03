Puigdemont denuncia la persistent ofensiva per liquidar el català

Carles Puigdemont, president de Catalunya a l'exili, ha denunciat els casos de catalanofòbia que es produeixen contra els catalanoparlants, després del cas de la infermera de l'Hospital Vall d'Hebron que es queixa que, per a opositar a una plaça d'infermeria a Catalunya, calgui acreditar el nivell C1 de català.

«Només cal posar càmeres a unes quantes persones que han decidit viure en català i no canviar de llengua, i al cap del dia buidar-ne el contingut per veure què li ha passat a conseqüència d'aquesta tria lingüística. És a dir, de fer servir la llengua pròpia del país», ha criticat Puigdemont.

A través del seu compte de Twitter, Puigdemont ha proposat que es faci un programa de «telerealitat, 'Un dia en la vida d'un catalanoparlant qualsevol'», per comprovar el «resultat esfereïdor» dels casos de catalanofòbia. També s'ha queixat de les televisions que fan «tanta conyeta fàcil en castellà perquè l'aplaudeixin a Madrid i els hi donin un Ondas».

Ha posat una sèrie d'exemples de situacions on es perpetuen aquestes discriminacions lingüístiques, com ara a les consultes mèdiques, a les taquilles per comprar bitllets de tren o per renovar-se el DNI, quan t'atenen a l'hostaleria, en els plans docents de les universitats, etcètera.

«Ja no parlo de ser atesos en català, sinó del dret a expressar-te en la teva llengua sense haver de militar», ha assegurat Puigdemont. Amb el que demostrés aquest hipotètic programa televisiu, ha dit, «potser decidiríem passar a l'acció i blindar el català contra la metòdica i persistent ofensiva per liquidar-lo».