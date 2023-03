Més de 1.300 persones varen canviar el seu sexe en el Registre Civil el 2022 a l'Estat espanyol

Un total de 1.306 persones varen modificar el seu sexe en el Registre Civil en 2022, segons es desprèn de les dades del sistema d'informació del propi registre (Inforeg i Dicireg), als quals ha tengut accés Europa Press. Es tracta de l'any que ha registrat un major número d'aquest tràmit, per darrere de 2021 i que més que quadruplica els canvis registrats en 2012.

De fet, en els dos darrers anys s'ha registrat una pujada més destacada, respecte a anys anteriors, en els quals sí s'ha comptabilitzat un augment, però més gradual.

Les dades de Inforeg recullen que en els anys 2004 i 2005, es varen registrar a l'Estat 3 canvis de sexe respectivament, mentre que en 2006 aquest tràmit va ser realitzat en el Registre Civil una sola vegada.

Les xifres varen començar a créixer a partir de 2007, any en què el Govern espanyol de José Luis Rodríguez Zapatero va aprovar una llei sobre aquest tema. Aquesta norma permetia la modificació registral del sexe amb un diagnòstic mèdic de disfòria de gènere i, almenys, dos anys de tractament hormonal del sol·licitant. Aquest any --la norma va entrar en vigor al març-- el Registre Civil va comptabilitzar fins a 15 canvis de sexe.

Des d'aleshores, les xifres de canvis registrals han anat augmentant, encara que no de manera progressiva. L'any següent de l'aprovació de la llei, les sol·licituds acceptades es varen elevar a 46, i fins a 143 un any més tard. En 2010 varen ser 210 els canvis de sexe comptabilitzats per Inforeg, i en 2011 aquesta xifra va pujar fins als 231.

Durant els dos anys següent, les sol·licituds es mantenen en aquestes xifres (280 en 2012 i 263 en 2013) i supera les 300 per primera vegada en 2014.

Els canvis de sexe continuen creixent en els anys següents, fins a assolir els 763 en 2019, després de la qual cosa es registra un descens, fins als 649 en 2020, any més castigat per la Covid-19.

Després de la pandèmia

Després de la pandèmia, el Registre Civil comptabilitza un augment més notable ja que, el 2021 es varen superar els 1.000 canvis de sexe. En concret, es varen realitzar 1.091 tràmits d'aquest tipus. Aquesta xifra ha estat superada el 2022 amb aquestes més de 1.300 persones que han canviat de sexe l'any passat.

Aquest serà l'última dada relacionada amb la llei de Zapatero, ja que les dades de 2023 ja pertanyeran en la seva majoria a la nova Llei Trans impulsada pel Ministeri d'Igualtat d'Irene Montero que entra en vigor aquest dijous 2 de març. Aquest nou text permet canviar de sexe a qualsevol espanyol sense cap mena de requisit més que el seu desig exprés.

Cal destacar que comunitats com Andalusia, que compten amb una norma que inclou la lliure autodeterminació de gènere de les persones trans des de 2014, Extremadura des de 2015 i la Comunitat de Madrid, les Balears i Múrcia el 2016. Un any més tard, l'aprovarien el País Valencià i Navarra, mentre que el País Basc compta una Llei Trans des de 2012, encara que el canvi registral sense diagnòstic mèdic es va incloure després d'una reforma en 2019.

Aragó, per part seva, la va aprovar el 2018, Cantàbria el 2020, Canàries el 2021 i La Rioja el 2022.

Aquest és el motiu pel qual, encara que el Registre Civil s'enfronti ara a una nova llei, des de Justícia assegurin que estan preparats per a posar-la en pràctica. I és que, des del ministeri que dirigeix Llop recorden que aquest tràmit es realitzava ja anteriorment per aquestes normes autonòmiques.

Encara així, Justícia ha reconegut que estan a l'espera que Igualtat els passi la nova informació que s'ha d'oferir als sol·licitants de canvis de sexe. I és que, segons la nova norma aquests hauran de ser informats del procés, la possibilitat de reversió i altres assumptes relacionats amb el tràmit que sí que són nous.