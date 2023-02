Denuncien un nou cas de discriminació lingüística a un restaurant del País Valencià: «Si quiere le puedo hablar en inglés»

Una professora de secundària ha denunciat aquest dijous des del seu compte de Twitter un nou cas de discriminació lingüística, aquesta vegada al restaurant La Diva de València.

L'usuaria explica que ha trucat per reservar taula al restaurant en qüestió, ja que li havien recomanat que hi anés, i no l'han volgut atendre en català:

Hola, le llamo de La Diva, teníamos una llamada suya...

Sí, era per fer una reserva

Vale, ¿para cuándo?

Per al 5 de març

¿Me puede hablar en español?

No

¿Para cuándo quiere la reserva?

5 de març

¿Me puede hablar en español? No hablo valenciano.

Jo no parle castellà

Es que no le entiendo

El restaurant està a València, no?

Es que soy de fuera, no entiendo ni hablo valenciano

Jo no parle castellà

Si quiere le puedo hablar en inglés

Però anem a vore, estem a Anglaterra o a València?

La noia ha denunciat que se l'ha tractat «amb supremacisme i prepotència» per parlar en català, i ha assegurat que una amiga seva ha pogut reservar taula a l'hora que a ella li havien dit que no «perquè no quedava lloc».

Ha remarcat la importància de la diversitat lingüística, del saber respectar als altres, de tenir actituds lingüístiques positives i de la tolerància: «en cap moment li he dit a la xica que em PARLE en valencià. Li he demanat que m'ENTENGA».