Llum verda a la nova llei de l'avortament

Aquest dijous el ple del Congrés dels Diputats ha aprovat definitivament la llei orgànica per la qual es modifica la Llei de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l'embaràs, amb 185 vots a favor, 154 vots en contra i tres abstencions.

Un dels principals punts que incorpora aquesta nova llei és que permetrà que les noies de 16 i 17 anys que així ho desitgin puguin interrompre voluntàriament l'embaràs sense necessitat de comptar amb el permís dels progenitors.

La nova llei també elimina els tres dies obligatoris de reflexió abans d'un avortament, garanteix que es pugui dur a terme a hospitals públics i inclou una baixa incapacitant per interrupció voluntària de l'embaràs i per a dones que tinguin regles molt doloroses.

Com a reacció a les mesures de coacció que la ultradreta volia implementar a Castella i Lleó, s'ha afegit una clàusula perquè a les embarassades que volen avortar no se'ls ofereixin pràctiques antiavortistes, com ecografies 4D o escoltar el batec del fetus.

La diputada d'Unides Podem i candidata a l'alcaldia de Palma, Lucía Muñoz, ha defensat aquesta reforma «perquè acudir a les clíniques privades sigui una excepció», i ha celebrat

que la nova llei inclogui el dret dels infants i adolescents «a rebre una educació sexual professional, suficient i adaptada a totes les etapes formatives per prevenir i reconèixer, a més, les agressions sexuals a la infància i perquè sàpiguen que les relacions afectives es basen en el respecte».

Per acabar amb la seva intervenció, Muñoz ha criticat «la resposta reaccionària dels sectors conservadors» i ha lamentat que el Partit Socialista no hagi permès l'exempció de l'IVA en els productes anticonceptius.