Nou nyap marca Espanya: comanen uns trens massa grossos que no passen pels túnels per on haurien de passar

Un error de l'empresa Adif ha portat Renfe a encarregar a l'empresa basca CAF que construís trens que no caben en els túnels de Cantàbria i Astúries. A causa d'aquest error, detectat per la pròpia CAF, la fabricació de la nova flota patirà un retard d'entre dos i tres anys, fins que se solucioni aquest assumpte.

Renfe va publicar el gener de 2019 el plec per a l'adquisició de 31 trens d'ample mètric d'acord amb els gàlibs recollits en la declaració sobre la xarxa d'Adif i, el juny de 2020, va adjudicar a CAF la seva fabricació, després d'un procés de licitació que es va veure afectat per la pandèmia.

Després que CAF detectàs que, amb les mesures publicades en la declaració sobre la xarxa, els trens no cabrien en determinats trams de la infraestructura, es va aturar tot el procés d'inici de la seva fabricació i va començar la cerca de la millor solució possible, segons un informe d'Adif, Renfe i l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària (AESF). El volum total de l'operació se situava per a CAF per sobre dels 250 milions d'euros.

En aquest context, el secretari general d'Infraestructures del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Xavier Flores, ha reconegut que hi ha hagut «un problema» en la dimensió dels trens de Rodalia compromesos per a Cantàbria i Astúries, i ha assegurat que Renfe ja treballa amb CAF per a disposar «el més aviat possible» dels nous trens.

En aquest sentit, ha explicat que la línia de Feve, companyia que anteriorment gestionava les línies ara afectades, és «molt especial», té túnels «més petits del que és habitual», la qual cosa condicionava el fet que aquests trens nous que es modernitzaven «provocàs tenir uns trens més petits o amb unes condicions diferents de les que tenim actualment».

Flores ha indicat que al final s'ha optat per «un nou mètode comparatiu», que consisteix en la utilització com a base d'un tren que actualment circula per les línies d'ample mètric com a referència. Per a això, CAF contractarà una empresa especialitzada en la seva aplicació i en l'adaptació del projecte al resultat de l'anàlisi.