Espanya retirarà finalment les medalles franquistes com la de 'Billy el Niño' i dissoldrà les fundacions d'elogi a Franco

El ministre espanyol de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha ordenat aquest divendres iniciar els procediments per a retirar les condecoracions i recompenses policials que haurien pogut rebre en el passat agents de Policia espanyola i Guàrdia Civil a la dictadura franquista, incloses les d'Antonio González Pacheco, conegut com 'Billy El Niño', a títol pòstum. A més, crearà una comissió que té com a encàrrec reformar la llei d'Associacions i eliminar símbols franquistes.

Marlaska ha donat aquesta ordre en conseqüència de la Llei de Memòria Democràtica, que va entrar en vigor el 20 d'octubre, i que, a l'article 42, ordena la revisió i revocació de qualsevol condecoració i recompensa concedida als qui incorrin en situacions d'aquest tipus.

L'ordre donada pel ministre també s'estén a la Secretaria General d'Institucions Penitenciàries i a la resta de les direccions generals del Ministeri, en els màxims responsables de les quals delega Marlaska la responsabilitat d'incoar els procediments de revisió d'ofici i de revocació si escau de les condecoracions i recompenses afectades pel que disposa la Llei de Memòria Democràtica.