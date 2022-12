Saül Gordillo, periodista i exdirector de Catalunya Ràdio, denunciat per un delicte d'agressió sexual a una treballadora

Una noia de 23 anys, treballadora de Principal, ha denunciat l'actual director del diari digital i exdirector de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, per un delicte d'agressió sexual.

Segons va avançar el diari ARA, la denúncia presentada als Mossos d'Esquadra relata que els fets van tenir lloc la nit del 1r de desembre a la Sala Apolo de Barcelona, en el context del sopar d'empresa del mitjà que dirigeix el denunciat.

Segons la denúncia, arran dels tocaments no consentits per part d'una persona amb un doble rol de poder -com a cap jeràrquic gairebé 30 anys major-, la noia agredida va necessitar assistència psicològica i aquell mateix cap de setmana li van donar la baixa laboral. La treballadora va decidir denunciar l'agressió sexual, i per poder confirmar els fets s'han sol·licitat les imatges que les càmeres de seguretat de la sala van enregistrar.

La redactora ha rebut el suport, entre altres personalitats, de la consellera d'Igualtat i Feminismes de Catalunya, Tània Verge; de la ministra d'Igualtat del Govern espanyol, Irene Montero i de l'advocada Carla Vall, reconeguda especialista en defensa de víctimes de violències masclistes i sexuals.

No va de sexe. Va de poder. I s’ha acabat la impunitat. Tot el suport a la denunciant. Que s’aixequin les catifes i aflorin tots els #MeToo Oferim els serveis d’@igualtatcat a la dona afectada i encoratgem altres potencials víctimes a trencar el silencihttps://t.co/7zsDttqSf3 — Tània Verge Mestre (@taniaverge) December 21, 2022

La mayoría de mujeres víctimas de violencias sexuales no denuncian, porque son violencias normalizadas y por miedo a no ser creídas. Por eso cuando una da el paso, debemos estar todas ahí. Todo el apoyo a ella y a quienes le acompañan en este proceso. https://t.co/a23yAMMiIc — Irene Montero (@IreneMontero) December 22, 2022