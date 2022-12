El Congrés reforma la llei de l'avortament: els 14 canvis

El Ple del Congrés espanyol de Diputats ha aprovat aquest dijous la reforma de la llei de l'avortament, que garanteix aquesta prestació a hospitals públics i elimina l'obligatorietat del consentiment patern per a les menors de 16 i 17 anys. Ara, el text continuarà la tramitació parlamentària al Senat.

El projecte de llei impulsat pel Ministeri d'Igualtat ha comptat amb 190 vots a favor, 154 en contra, entre (PP, Vox i Ciudadanos), i 5 abstencions. La ministra Irene Montero ha dit que «és un pas molt important» per garantir els drets sexuals i reproductius de les dones a Espanya.

La llei es va aprovar al Consell de Ministres a finals d'agost després dels informes de la Fiscalia, el CGPJ i el Consell d'Estat i les aportacions dels altres ministeris.

Aquests són els principals punts que inclou la nova norma:

Avortament sense permís patern a partir dels 16 anys

Les menors podran interrompre l'embaràs de forma voluntària a partir dels 16 anys sense el permís dels progenitors.

Fi als tres dies de reflexió

La llei elimina els tres dies obligatoris de reflexió abans d'un avortament. Amb la llei actual es lliura un sobre amb informació d'ajudes i prestacions en cas que es tiri endavant l'embaràs. Només s'entregarà a qui ho sol·liciti.

Pastilla de l'endemà gratuïta

Una altra de les mesures és que els centres de salut i serveis de salut sexual i reproductiva dispensaran la pastilla de l'endemà de manera gratuïta. Actualment val al voltant de 20 euros a les farmàcies.

Baixa per interrupció voluntària de l'embaràs

A la nova llei s'hi inclou una baixa incapacitant per interrupció voluntària de l'embaràs. A més, preveu un servei d'assistència i acompanyament integral durant el procés.

Pastilles anticonceptives a la Seguretat Social

Les pastilles anticonceptives d'última generació tornaran a estar cobertes per la Seguretat Social.

Anticonceptius en centres d'educació

Als centres educatius s'hi repartiran de manera gratuïta mètodes anticonceptius, vinculats amb campanyes sobre educació sexual.

La llei preveu promoure mètodes d'anticoncepció masculina i que no es tracti sempre d'una responsabilitat de la dona.

Educació sexual a les principals etapes

L'educació sexual serà integral en les principals etapes educatives. Els continguts se centraran en el consentiment i les relacions basades en el bon tracte.

Professorat, funcionaris de presons i treballadors públics rebran formació específica en educació sexual.

Baixa per regla incapacitant

En l'apartat de drets relacionats amb la salut menstrual de les dones en totes les etapes de la vida s'hi inclou la baixa específica per a les dones que tenguin regles molt doloroses i incapacitants.

La baixa estarà finançada al 100% per l'Estat.

Productes de salut menstrual gratuïts

Per combatre la pobresa menstrual es repartiran gratuïtament productes com tampons, compreses o copes menstruals.

Aquests productes es distribuiran en espais com instituts, centres penitenciaris, centres cívics o centres de la dona.

Baixa prepart a partir de la setmana 39

Amb l'objectiu de fomentar les bones pràctiques en totes les etapes de l'embaràs, s'incorpora una baixa prepart a partir de la setmana 39 de gestació, que no consumirà cap dia del permís de maternitat.

Es tracta d'una baixa que en molts ja s'està concedint, justificada pel dolor propi d'aquest període.

Garantia de l'objecció de consciència

La reforma de la llei de l'avortament garanteix l'objecció de consciència, que es regula de la mateixa manera que a la llei de l'eutanàsia. L'objecció és un dret individual, però també s'ha de garantir que hi hagi personal disponible per a la interrupció voluntària de l'embaràs.

La norma recull que la declaració d'objector serà d'aplicació tant a la sanitat pública com a la privada.

Centres públics d'atenció especialitzada

La norma preveu la creació de centres públics d'atenció especialitzada en salut sexual i reproductiva, a més d'una línia d'atenció telefònica.

La gestació subrogada, violència contra les dones

La llei reconeix com a violència contra les dones la gestació subrogada. De tota manera, no es perseguirà les parelles que hi recorrin en altres països.

També es consideren formes de violència contra les dones pràctiques com l'esterilització forçosa per a dones amb discapacitat o l'embaràs i l'avortament forçosos.

En aquest sentit, estableix mesures per prevenir i donar resposta a algunes manifestacions de la violència contra les dones relacionades amb els drets sexuals i reproductius.