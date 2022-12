Manel Alías rep el Premi Muriel Casals de Comunicació d'Òmnium Cultural

Òmnium Cultural ha atorgat el Premi Muriel Casals de Comunicació 2022 al periodista Manel Alías, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, per la seva tasca com a corresponsal a Rússia i enviat especial a les guerres d'Ucraïna i Síria, i per la seva trajectòria treballant durant més de dues dècades als mitjans públics catalans.

El jurat, format per Sebastià Serrano, Núria Iceta, Sara Gonzàlez, Àlex Gutiérrez, Odei A.-Etxearte, Albert Sàez i Mònica Terribas, ha volgut reconèixer amb aquest guardó «la seva acurada i arriscada cobertura de la guerra de Rússia a Ucraïna, oferint testimonis de primera mà a banda i banda del conflicte, amb una mirada política i social». Per la seva banda, el president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha assegurat que Alías «ha estat un corresponsal de guerra exemplar, explicant rigorosament i objectivament des de la primera línia amb valentia i professionalitat».

Nascut a la ciutat de Berga, Manel Alías és periodista a Televisió de Catalunya des del 2001, i ha treballat en programes informatius i divulgatius com 'InfoK' i 'La nit al Dia'. En la seva època de corresponsal també ha escrit dos llibres, 'Rússia, l'escenari més gran del món' (2021) i 'L'última victòria de l'URSS' (2022). Rebrà el guardó durant la 72a Nit de Santa Llúcia-Festa Òmnium de les Lletres Catalanes, que se celebra el pròxim dimarts, dia 13 de desembre, al Teatre Nacional de Catalunya.