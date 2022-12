L'estudi RollDBox rep el premi del públic del Saló del Gaming de Catalunya a millor videojoc en català

'Those Who Came: Healing Solarus' és un joc de ciència-ficció i aventura cooperatiu, ambientat en un planeta hostil, l'objectiu del qual és cooperar en comptes d'envair i guarir en lloc de matar. Aquest dilluns 5 de desembre, el públic del SAGA –el Saló del Gaming català– ha escollit aquest videojoc com a mereixedor del premi a millor videojoc en català.

Ferran i Conxi Pérez, cofundadors de l'estudi RollDBox, que n'és el desenvolupador, han agraït el vot al públic i han reconegut la feina de tot l'equip que ha creat 'Those Who Came: Healing Solarus'. Durant aquest any 2022 també han estat nominats en la vintena edició del Zoom Festival de Continguts Audiovisuals de Catalunya, formant part dels 9 videojocs seleccionats per al premi a millor videojoc de l'any.