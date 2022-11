La Fiscalia demana informació sobre les sentències revisades per l'entrada en vigor de la llei 'Només sí és sí'

La Fiscalia General de l'Estat (FGE) ha ordenat als fiscals superiors que demanin i li remetin la informació sobre els casos de condemnes per delictes sexuals que s'han revisat a causa de l'entrada en vigor de la llei 'Només sí és sí'.

Segons un ofici emès aquest mateix dijous, el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, ha donat ordre que els fiscals superiors remetin a la FGE «aquelles actuacions dictades pels jutjats o tribunals de justícia del seu territori en què s'hagi procedit a la revisió de sentències fermes condemnatòries, així com els informes emesos pel Ministeri Fiscal a les respectives executòries».

Així ho trasllada la cap de la Secretaria Tècnica de la FGE, Ana García León, amb l'objectiu de «realitzar un seguiment de les resolucions judicials que suposin una reducció de les penes imposades en sentències fermes després de l'entrada en vigor de la llei orgànica esmentada».

La intenció és analitzar els casos en què fins ara s'han revisat les penes imposades per a veure si hi ha disparitat de criteris entre els fiscals dels diferents casos i si cal emetre una circular per a unificar-los.