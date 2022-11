Investiguen Pablo Casado per injúries contra l'escola catalana

El Jutjat d’Instrucció 29 de Barcelona ha citat l’expresident del Partit Popular Pablo Casado a declarar com investigat per presumptes injúries contra l'escola catalana. Segons ha avançat aquest dimecres el diari Ara, Casado està citat a declarar com investigat el 30 de gener i compareixerà davant el jutge per videoconferència.

El jutge ha admès a tràmit la querella que la Generalitat de Catalunya va presentar contra l’exdirigent del PP després que el Tribunal Suprem (TS) arxivés la investigació que tenia sobre el mateix cas perquè Casado havia deixat de ser aforat en deixar el seu escó al Congrés.

Casado va fer aquestes declaracions en un acte del PP a Galícia, i va dir: «Es pot tolerar que hi hagi professors amb instruccions per no deixar anar al bany a nins perquè parlen en castellà? Es pot tolerar que hi hagi nins que per parlar castellà en el pati els fiquessin pedres en la motxilla?».

Les declaracions de Pablo Casado són de 2021 en un acte del PP a Galícia on va assegurar que els nins que volen parlar castellà a l'escola són assetjats a Catalunya. Casado va apuntar que a les escoles catalanes hi ha instruccions de no deixar anar al lavabo si es parla castellà: «Es pot tolerar que es demani apedregar i aïllar a classe un nin de cinc anys? Es pot tolerar que hi hagi professors amb instruccions per no deixar anar al lavabo als nins perquè parlen en castellà? Que hi hagi nins que per parlar en castellà al pati els posessin pedres a la motxilla?»

El jutge considera en la seva interlocutòria que aquestes paraules «poden constituir almenys un delicte d'injúries» –sense perjudici dels altres dos que es denuncien–, i conclou que la querella reuneix tots els requisits per a ser admesa a tràmit. A més, també ha reclamat al PP que li lliuri l’enregistrament complet de la roda de premsa de Casado que ha motivat aquesta causa i la llista de mitjans de comunicació que hi varen acudir.