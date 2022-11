El Govern espanyol rega amb milions d'euros la RAE perquè promogui la «unitat essencial» del castellà en la intel·ligència artificial

Al juliol, el Govern espanyol va publicar un Reial decret al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) amb el qual concedia cinc milions d'euros a la Real Academia Española (RAE), la institució que vetlla per la normativa del castellà. Concretament, el Reial decret 632/2022 encarregava a la RAE que utilitzés aquests doblers per a garantir «l'execució del projecte Lengua Española e Inteligencia Artificial» (LEIA). Segons la pàgina web de la RAE, el projecte LEIA té com a principal objectiu garantir la presència del castellà en la intel·ligència artificial i assegurar que se'n fa un «ús correcte», per a «evitar que se'n perdi la unitat que permet que més de 585 milions de persones puguin comunicar[-s'hi] sense dificultats».

El Reial Decret del Govern espanyol fa servir aquesta mateixa justificació en la concessió de milions a la RAE: l'Acadèmia ha de vetllar «perquè els canvis que experimenti la llengua espanyola en la seva constant adaptació a les necessitats dels seus parlants no trenquin la unitat essencial que manté en tot l'àmbit hispànic». La norma, a més, afegeix que cal «evitar que els operadors tecnològics facin un mal ús de la nostra llengua [sic] acceptant-ne corrupcions i formes incorrectes d'expressió l'ús de les quals s'expandeix ràpidament entre la població». Cal tenir en compte que la unitat de la llengua catalana o el seu correcte ús no només no han estat mai prioritat de l'actuació estatal, sinó que les institucions generals de l'Estat en són encara enemigues. Per exemple, moltes pàgines web oficials de l'administració estatal i dels òrgans generals de l'Estat tenen versions lingüístiques en 'català' i en 'valencià', com si es tractessin de llengües diferents. Aquestes versions solen ser traduccions parcials o residuals de la pàgina en castellà i en la seva gran majoria contenen errors lingüístics greus.

El Reial decret 632/2022 justifica també la subvenció a la RAE sota la idea que són «cada vegada més necessàries (...) unes infraestructures lingüístiques en espanyol d'alta qualitat (...) per a una investigació i una innovació pioneres, i són fonamentals per a donar suport a les noves tecnologies habilitadores digitals essencials». Això, novament, mostra una incongruència de la ideologia nacionalista espanyola, fortament vinculada a les institucions estatals. Sovint, els defensors d'aquesta ideologia ataquen els projectes de subvenció, impuls i normalització del català amb la idea que la intervenció pública per enfortir una llengua és il·legítima, atès que interfereix en el lliure mercat i limita la llibertat dels individus. A més, afegeixen que l'extensió i fort ús social del castellà són espontanis i es deuen únicament a la seva utilitat superior i natural.

Tot i que a l'exposició de motius del Decret s'hi diu que el projecte Nova Economia de la Llengua, en el qual s'insereix la norma, promou també el coneixement de «les llengües cooficials», no es coneixen subvencions equivalents o demogràficament proporcionals per a l'impuls d'aquests altres idiomes. L'exposició de motius també fa seus els postulats supremacistes del nacionalisme espanyol: «la raó que sigui l'Administració General de l'Estat la que executi la subvenció queda plenament justificada pel fet que la llengua espanyola vertebra la nació en el seu conjunt, atès que supera àmpliament l'àmbit autonòmic, per la qual cosa correspon a l'Estat l'homogeneïtzació d'aquestes actuacions, ja que l'activitat pública de protecció de la llengua que desenvolupa la Reial Acadèmica Espanyola té àmbit estatal i no és possible el seu fraccionament, la qual cosa justifica la centralització de la gestió per l'Estat».

Aquest Reial decret és una de les 55 normes lingüísticament discriminatòries amb els catalanoparlants aprovades per les autoritats espanyoles i europees durant el tercer trimestre de 2022 que ha recollit la Plataforma per la Llengua. Aquestes 55 normes regulen aspectes ben diferents: