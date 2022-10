L'extrema dreta proposa espanyolitzar tots els topònims de l'Estat

El grup parlamentari Vox ha presentat una Proposició no de Llei (PNL) en què demana l'espanyolització de tots els topònims d'arreu de l'Estat. El partit d'extrema dreta denuncia «l'aparició de normes amb rang legal que han permès i fomentat que es proscrigui l'ús del català establint que l'única denominació oficial sigui la de la llengua cooficial».

Els d'Abascal assenyalen que en alguns municipis i províncies s'ha reemplaçat el topònim en castellà per la seva denominació en la llengua pròpia del lloc «a favor dels discursos identitaris». A més, ho titlla d'«intent d'aniquilació del castellà».

El text de la PNL afirma que «s'han esborrat de l'ordenament jurídic, com si mai no haguessin existit, topònims castellans d'ampli ús encara avui com Lérida, Gerona, Orense o Fuenterrabía».

La PNL -que es discutirà a la Comissió de Política Territorial i Funció Pública- reclama que el Govern espanyol adopti un conjunt de mesures per a regular l'ús de la toponímia castellana per tal que sigui oficial a tot l'Estat espanyol. A més, demanen la derogació de les normes que «hagin materialitzat l'exclusió del castellà».