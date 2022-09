Greenpeace denuncia l'«ecotongo» de les etiquetes ambientals de la DGT

Aquest dimarts, activistes de Greenpeace han accedit a les instal·lacions d'un gran grup d'automoció a Villaverde (Madrid) per a desplegar una enorme pancarta amb forma d'etiqueta de la DGT sobre desenes d'automòbils. Sota el text «ECO tongo. DGT canvia les etiquetes, ja!» l'organització ecologista ha reclamat a la Direcció General de Trànsit que reformi els distintius ambientals dels vehicles, perquè no són fidels a la realitat en relació amb el que aquests contaminen i condicionen, com les rebaixes fiscals o el lliure accés a les noves Zones de Baixes Emissions, obligatòries en 150 ciutats a partir de gener de 2023.

Greenpeace denuncia que l'etiquetatge actual és un «colador» per a tecnologies contaminants, com el gas fòssil (mal anomenat natural), que disfressen de verd la indústria i confonen al consumidor. Així, qualsevol vehicle (cotxe, furgoneta o camió) que funcioni amb gas liquat o comprimit gaudeix del distintiu ECO de la DGT, la qual cosa els atorga importants beneficis fiscals i normatius. No obstant això, els vehicles de gas alliberen grans quantitats de partícules contaminants i perilloses associades amb el càncer, l'alzheimer i malalties cardíaques i respiratòries, a més de contribuir de manera similar que els vehicles dièsel o gasolina a la crisi climàtica.

La proposada ecologista per a reformes les etiquetes

Una vegada que el Govern va anunciar, a mitjan 2020, la seva intenció de reformar les etiquetes de la DGT, les entitats ecologistes Greenpeace, Fundación Renovables, Ecodes, Ecologistas en Acción i Transport & Environment van llançar una proposta de millora que corregia les fallades del sistema actual i incorporava les emissions de CO₂ com a criteri de classificació ambiental. No obstant això, la DGT va decidir fer cas omís a les recomanacions ecologistes i cedir a la pressió de la indústria de l'automòbil, i va bloquejar la reforma de les etiquetes sota el pretext de «acordar els criteris d'etiquetatge amb els fabricants». Una posició inacceptable que demostra com la DGT dissenya les seves etiquetes posant per davant els interessos de la indústria del motor enfront de la salut de les persones i la protecció del medi ambient.

Etiquetes dissenyades per a la rentada verda de la indústria

Els errors de l'actual sistema d'etiquetatge ambiental també afecten altres vehicles, com els microhíbrids, descrits com a ECO, tot i que l'aportació elèctrica és mínima, o els híbrids endollables etiquetats com "ZERO emissions" malgrat que compten amb motor de combustió i tub d'escapament. «El Govern de l'Estat espanyol es va comprometre a corregir les fallades de les etiquetes en 2020. No obstant això, la DGT s'ha plegat als interessos de la indústria per a bloquejar aquesta revisió, permetent que hi hagi milers de vehicles contaminants etiquetats com a ZERO i ECO quan no ho són», ha declarat Adrián Fernández, responsable de la campanya de mobilitat de Greenpeace.

«La DGT s'ha convertit en una agència publicitària de rentada verda de la indústria del motor. Però les etiquetes són només un dels engranatges de la immensa rentadora amb què el sector fa passar vehicles contaminants com a nets», ha apuntat Francisco del Pou, coordinador de la campanya de combustibles fòssils de Greenpeace.

Una nova recerca de la Universitat Harvard encarregada per Greenpeace Països Baixos, Three shades of green(washing), ha revelat l'ús descarat de la rentada verda i el simbolisme per a treure profit de la crisi climàtica en les xarxes socials de les marques d'automòbils juntament amb companyies aèries i empreses energètiques d'Europa. L'estudi mostra que només un de cada cinc anuncis de cotxes «verds» venia un producte, la resta funcionava principalment per a presentar la marca com a verd. Per això Greenpeace i altres 40 organitzacions estan impulsant una Iniciativa Ciutadana Europea (ECI, les seves sigles en anglès), que demana una nova llei similar a la del tabac, que prohibeixi la publicitat i el patrocini dels combustibles fòssils a la Unió Europea.