[VÍDEO] Tornen a silenciar Albert Botran al Congrés espanyol: «Hable en la lengua que todos entendemos»

El Congrés espanyol ha debatut aquest dimarts una Proposició no de Llei presentada pel partit d'extrema dreta Vox que reclamava l'aplicació d'un 155 lingüístic a Catalunya.

Per a respondre les mostres de catalanofòbia de la bancada espanyolista, el diputat de la CUP Albert Botran ha fet un discurs en què critica el «bilingüisme totalment asimètric» que defensa l'espanyolisme.

Botran ha començat la intervenció en castellà i ha criticat que la manifestació d’Escuela Para Todos del passat cap de setmana a Barcelona «no era a favor del castellà, sinó contra el català». «El seu bilingüisme no és un bilingüisme equitatiu que pretengui que les dues llengües se sàpiguin i s'usin sinó un bilingüisme totalment asimètric basat en una llengua de primera i una llengua de segona. El català, per exemple, per al metge? No cal. Per a ser funcionari? No cal, Per a les plataformes audiovisuals? No cal. Al Congrés? No cal. Llengües de primera i de segona. I no ho volem, no ho acceptem i no ens rendirem», ha remarcat Botran.

Aleshores, el diputat de la CUP ha passat a fer el discurs en català i, davant les queixes dels espanyolistes, ha apuntat: «Escoltin, que no els hi faran mal les orelles perquè sigui en català».

Després d'això, el president de la cambra en funcions, Alfonso Rodríguez Gómez, ha interromput Botran fins a tres vegades per a recriminar-li que s'expressàs en català fins que finalment l'ha silenciat.

«Le pido que hable en la lengua que todos entendemos, por favor»



Això ha passat al Congrés espanyol una setmana després que li fessin el mateix a la diputada de Junts Pilar Calvo.

Per la seva banda, el diputat d'Esquerra Republicana Gabriel Rufián ha fet la seva intervenció de manera bilingüe amb la traducció de cada frase del català al castellà.