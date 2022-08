Unides Podem diu que Felip VI «no és el rei de tots, és el rei de la dreta i de l'extrema dreta»

El president del grup parlamentari d'Unides Podem (UP) en el Congrés, Jaume Asens, ha insistit a exigir disculpes a Felip VI per no aixecar-se davant l'espasa de Simón de Bolívar en la presa de possessió del president de Colòmbia, Gustavo Petro, i ha dit que aquest gest «compromet diplomàticament Espanya», i el situa com «el rei de la dreta i l'extrema dreta».

En una entrevista a RNE recollida per Europa Press, ha assegurat que l'actitud del cap d'Estat al pas de l'espasa suposa una «falta de respecte i falta de cortesia que compromet diplomàticament Espanya»,

«Estaria bé que demanés disculpes, però sobretot estaria bé que demanés disculpes en nom d'Espanya pel que va succeir a Amèrica Llatina», i s'ha preguntat com hagués actuat si s'hagués tractat d'un acte protocol·lari d'una dictadura d'Orient Mitjà o si Petro hagués estat un president de dretes.

Carta al ministeri d'Exteriors

En aquest sentit, Unides Podem ha enviat una carta al ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Albares, perquè aclareixi si la decisió de Felip VI va ser de la Casa Reial o si tenia l'aval del Govern, un punt que considera «raonable» aclarir.

Al seu judici, el fet que tant Vox com el PP hagin sortit en defensa del monarca «posa en evidència que no és el rei de tots, és el rei bàsicament de la dreta i de l'extrema dreta».

Asens ha criticat que «no és la primera vegada que passa una cosa així» i que es va perdre una oportunitat per a esmenar el que ha descrit com a errors del passat i per a realitzar un acte de germanor amb els països llatinoamericans per a reforçar llaços, segons ell.

Considera que el fet de no haver-se aixecat a l'entrada de l'espasa va ser un gest «lleig i irreverent i més propi d'un conqueridor que d'un cap d'Estat d'un país democràtic i respectuós» amb els seus socis internacionals.

«Podria haver-se aixecat i no aplaudir, però va seguir assegut en el segle XIX», ha afegit, i ha recordat que han demanat per carta al Ministeri d'Afers exteriors aclarir si aquest gest tenia l'aval del Govern espanyol.