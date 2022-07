[VÍDEO] Els partits de l'Acord del Túria presenten propostes sobre finançament, salut mental, menjadors escolars i sobirania energètica

El senador de designació autonòmica Vicenç Vidal, de MÉS per Mallorca, ha participat, en el marc del debat de l'Estat de la Nació al Congrés dels Diputats, a una roda de premsa conjunta amb el diputat de Más País Íñigo Errejón, el diputat de Compromís Joan Baldoví, la diputada d'Equo Inés Sabanés i la secretària general de Chunta Aragonesista, Isabel Lasobras, impulsors de l'Acord del Túria -espai de col·laboració confederal amb partits territorials d'esquerres, feministes i ecologistes on participa MÉS per Mallorca-.

Vidal i la resta de formacions han presentat quatre propostes de resolució per al debat en relació amb el finançament just, la salut mental, els menjadors escolars i la defensa del medi marí i la sobirania energètica.

Vidal ha manifestat que «bona part de les mesures progressistes proposades per Pedro Sánchez tenen un impacte entre limitat i zero per a la ciutadania de les Illes» i ha reivindicat que les Balears «el que necessitam és un nou model de finançament i el Règim Especial (REIB) per poder combatre la inflació i omplir la gelera de la gent treballadora del nostre país».

L'ecosobiranista s'ha mostrat «irritat per les polítiques desesperadament prudents de Sánchez i Podemos» i ha reivindicat la «política útil» que a les Illes Balears «es concreta en adaptar les mesures a la realitat insular». En paraules de Vidal, «una bonificació del transport per a la RENFE o 12.000 habitatges de l'Operació Campamento a Madrid poc impacten a la vida dels ciutadans de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera».

Vidal ha volgut destacar que la crisi global «no ha de servir per fer passes enrere de cap classe sinó per reforçar una agenda verda, justa, feminista i defensora dels drets dels pobles de l'Estat» basada en les propostes de resolució presentades i que reforcen «l'aposta pel finançament just, la sobirania energètica, el suport a la salut mental i les mesures de protecció del litoral impulsades ja en l'àmbit autonòmic pels governs balear i valencià».