Pedro Sánchez vol duplicar la despesa militar i justifica que genera «feina i riquesa»

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha defensat l'augment progressiu al 2% del PIB de la despesa militar fins al 2029 i ha demanat el suport de «totes les forces», a esquerra i dreta, a un augment al projecte dels Pressupostos Generals de l'Estat per al proper any: «Demanaré que sigui un compromís de país».

Així, Sánchez vol duplicar així la despesa militar que té ara l'Estat espanyol, que actualment està al voltant de l'1% del PIB -19.500 milions d'euros-.

En una entrevista a La Hora de TVE des de la cimera de l'OTAN, ha assegurat que el pressupost militar «genera ocupació, empreses i riquesa», com s'ha vist, ha dit, a diferents territoris com Galícia o Cadis. També ha insistit que la inversió en Defensa tant a Europa com als països de l'aliança atlàntica va dirigida a «dissuadir» davant de possibles amenaces i no a «agredir» altres països.

Amb aquests arguments tracta de convèncer els seus socis al Govern espanyol, Unidas Podemos, que ja han deixat clar que no donaran suport al Congrés a l'augment de la despesa militar ni a l'augment de quatre a sis destructores dels EUA a la Base de Rota que Sánchez ha acordat amb el president nord-americà, Joe Biden.