La justícia ratifica que la 'repatriació exprés' de menors marroquins des de Ceuta va ser il·legal

La Secció Primera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia (TSJA) ha donat suport a la sentència de primera instància que, al febrer, va considerar no ajustada a dret la 'repatriació exprés' al Marroc des de Ceuta de 55 menors migrants que es trobaven sols i que havien accedit a la ciutat durant la crisi fronterera del maig.

La Sala ha rebutjat els recursos interposats per la Delegació del Govern espanyol i l'Executiu de la Ciutat contra el veredicte del Jutjat número 1 de Ceuta i ha ratificat el seu «fons», és a dir, que l'actuació material de l'administració, «exempta de les mínimes garanties procedimentals exigibles, va conjurar una situació objectiva de risc rellevant per a la integritat física o moral dels menors afectats per les mesures de devolució que no desvirtuen els apel·lants», remarca.

«Els actes propis de l'Administració demandada [la Delegació del Govern espanyol] varen fer impossible el seguiment de traçabilitat de les mesures de retorn que va aplicar», conclou el TSJA, que entén que el caràcter «súbit i massiu i il·legal» de l'allau migratòria «en absolut autoritzava el Regne d'Espanya a excusar la seva submissió a l'imperi de la Llei».

«La Delegació del Govern espanyol a Ceuta a més de no individualitzar els expedients de retorn per cada menor afectat va ometre tots els tràmits essencials i cauteles procedimentals de compliment obligat per a la repatriació», remarca la justícia.