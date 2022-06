Creus que Pedro Sánchez hauria de dimitir per haver avalat el tracte inhumà infligit als migrants de la frontera de Melilla?

Un tracte inhumà i criminal. Almenys 23 persones migrants, 37 segons les ONG, han mort en l'intent de creuar la tanca de la frontera de Melilla. Més de 100 persones més n'han resultat ferides. La repressió de la policia marroquina ha estat clarament desproporcionada i el tracte de la policia espanyola lamentable.

Els relats dels fets que fan els testimonis són indignants: «S'ha deixat morir gent que estava ferida i que han estat hores demanant ajuda». «Varen ser abandonats allà durant hores, cosa que ha fet créixer el nombre de morts», han assegurat els migrants.

Els antiavalots de la policia marroquina varen llançar gasos lacrimògens contra els immigrants, quan intentaven escalar la tanca. Alguns policies també els varen intentar apedregar.

En aquest sentit, l'ONG marroquina AMDH Nador ha denunciat els abusos i maltractaments comesos per la policia després de l'intent de botar. Els immigrants s'amuntegaren a terra sense rebre cap mena d'auxili, mentre desenes de policies els envolten. De fet, en alguns casos, els policies aprofitaren la vulnerabilitat dels immigrants per copejar-los.

Però, per si això no fos prou indignant, el president espanyol, Pedro Sánchez, va defensar divendres l'actuació de la policia marroquina, tot i que ja circulaven informacions que la brutalitat policíaca havia deixat víctimes mortals. «S'han esforçat per evitar aquest assalt violent», va dir Sánchez. Ja dissabte, el president espanyol va alabar «la feina del govern marroquí, en coordinació amb les forces espanyoles, per intentar de frenar l'assalt violent que intenta posar en dubte la integritat territorial» espanyola.

En aquest sentit, aquest diumenge MÉS per Mallorca ha criticat durament l'incident a la frontera i ha demanat la compareixença de Sánchez i el ministre Grande-Marlaska perquè donin compte de les actuacions. Uns incidents que donen mostra del tracte inhumà per part del Marroc als immigrants.

Així, dBalears demana als seus lectors si Sánchez hauria de dimitir per haver avalat el tracte inhumà infligit als migrants a la frontera de Melilla en un nou episodi de vulneració dels drets humans. Les respostes de l'enquesta són les següents:

