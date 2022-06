Nous àudios demostren que Fernández Díaz va mentir al Congrés: dirigia l'Operació Catalunya i coneixia Villarejo

L'exministre espanyol de l'Interior Jorge Fernández Díaz va mentir fa cinc anys davant d'una comissió d'investigació al Congrés dels Diputats quan va negar conèixer l'excomissari José Manuel Villarejo.

La prova és un enregistrament que va fer Villarejo d'una reunió d'ells dos amb el cap de la policia d'aquella època, Eugenio Pino, que ha divulgat aquest dimecres el diari El País i el digital Fuentes Informadas.

Els àudios confirmen que Fernández Díaz va dirigir personalment l'operació Catalunya. Se'n desprèn que tant l'aleshores ministre com els comissaris Eugenio Pino i Manuel Villarejo estaven darrere d'unes denúncies de corrupció sense ordre judicial que pretenien desgastar l'independentisme el 2012. També cercaven un jutge afí que els acceptàs els casos.

Preparaven denúncies policials contra la família Pujol

Segons aquests mitjans, la reunió es va fer el 16 de desembre del 2012, poques setmanes després de les eleccions al Parlament de Catalunya, que varen suposar el gir definitiu de Catalunya cap a l'independentisme.

Precisament la reunió, de només 15 minuts, tenia per objectiu decidir quines denúncies presentava la Policia Nacional espanyola a l'Audiència Nacional espanyola contra la família del president Jordi Pujol.

Aquestes denúncies estaven basades sobretot en els testimonis de l'empresari condemnat Javier de la Rosa i de l'amant del fill gran de Jordi Pujol, Victoria Álvarez.

«Aquesta conversa no ha existit»

Segons l'enregistrament, on s'evidencia la connivència entre tots dos, la principal preocupació de Fernández Díaz durant la reunió era que quedàs en secret i no se'n sabés l'existència:

Fernández Díaz: «Llavors, per a la seva informació, aquesta conversa no ha existit, d'acord?»

Villarejo: «No ha existit, per suposat.»

Fernández Díaz: «Aquesta conversa no ha existit, està clar?»

Villarejo: «Això, no...»

Fernández Díaz: «El ministre no en sap res del tema.»

Villarejo: «No en sap res, això...»

Fernández Díaz: «I estam entre cavallers. Per tant, està clar?»

Villarejo: «Igual.»

Fernández Díaz: «Per tant, aquesta conversa no ha existit. A partir d'aquí, estam en condicions de judicialitzar-ho a l'Audiència Nacional?»

Villarejo: «Jo crec que sí, jo crec que sí...»

Fernández Díaz i la tortura

Poca estona després, el ministre insisteix en això i arriba a dir que si cal ho negarà «fins i tot sota tortura», cosa que fa riure Villarejo i Pino:

Fernández Díaz: «Està clar que el ministre no sap res.»

Villarejo: «Jo no he parlat mai de res...»

Fernández Díaz: «El ministre no en sap res, oi? Està clar, oi? I dic això perquè sé que estic parlant amb servidors de l'Estat... Està clar? Per tant, jo negaré fins i tot sota tortura que aquesta reunió ha existit.»

Més de quatre anys després d'aquesta conversa, el 5 d'abril del 2017 Fernández Díaz no va tenir cap problema a negar al Congrés que hagués existit:

«En els gairebé 5 anys en què he exercit la responsabilitat de ministre de l'Interior mai he despatxat res amb el senyor Villarejo.»

Complicitat dels jutges de l'Audiència Nacional espanyola

El més destacable de la conversa, però, són les afirmacions de Villarejo sobre els seus contactes amb jutges de l'Audiència Nacional per preparar el terreny per a la presentació de les denúncies:

Villarejo: «He sopat amb el jutge Fernando Andreu a casa seva i després he parlat amb Santiago Pedraz, el degà (dels jutges de l'AN). Ells, al seu torn, han 'tocat' altres i estan d'alguna manera predisposats totalment que es presenti la denúncia adequada.»

L'excomissari li assegura que a les denúncies «hi ha matèria per a l'Audiència Nacional», i li precisa que el degà ja ha 'tocat' a quatre jutges, i que si el cas acaba arribant a algun altre, que li demanarà que parli amb ell:

«Insistesc, ahir vaig parlar amb Santiago Pedraz, el degà, que em va dir 'no et preocupis que, en tot cas, si no li cau a un dels quatre que ja estan 'tocats', obertament, el que demanaré a qui li caigui en el repartiment, que serà d'aquí a 10 o 15 dies, quan se li adjudiqui a un, és que abans de fer res, que per favor parli abans amb vosaltres'.»

Fernández Díaz tenia pressa

La conversa evidencia que Fernández Díaz tenia pressa que les denúncies es presentessin «aquell mateix dia», i debaten quin jutge és el millor per encarregar-se'n:

Fernández Díaz: «Qui hi aniria? Vostè amb el cap de la UDEF?»

Villarejo: «Sí, sí, jo aniria amb ell.»

Fernández Díaz: «A veure el jutge Fernando Andreu?»

Villarejo: «Bé, el que estigui de guàrdia.»

Fernández Díaz: «Qui està de guàrdia avui?»

Villarejo: «Doncs em sembla que aquesta setmana és Ruz, no?»

Fernández Díaz: «Doncs Ruz no és el millor, no?»

Villarejo: «No, Ruz no és el millor.»

El contingut d'aquesta conversa coincideix amb informacions periodístiques del 2017 que afirmaven que Fernández Díaz va ser l'impulsor des del Ministeri de l'Interior de l'anomenada operació Catalunya contra l'independentisme català.