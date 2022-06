Hisenda torna a investigar Juan Carlos I per rebre caceres com a regal després d'abdicar

L'Agència Tributària espanyola ha demanat informació sobre les despeses del Rei emèrit espanyol des del 2014 al 2018, segons ha publicat el Mundo. Resulta que Juan Carlos I va rebre caceres com a regal després de l'abdicació i, per tant, ja no tenia inviolabilitat del càrrec.

El Ministeri espanyol d'Hisenda vol saber si acceptar aquests regals va servir per incrementar el seu patrimoni no declarat. Aquesta nova investigació està al marge de les regularitzacions milionàries que va dur a terme Juan Carlos I, fa aproximadament un any i mig, pels vols en jet privat pagats per la fundació Zagatka o per l'ús de targetes bancàries amb fons opacs.

Si aquest nou cas detecta que el Rei emèrit espanyol va superar els 120.000 euros, que és el mínim que exigeix el Codi Penal per considerar un delicte de frau fiscal, quan va augmentar el seu patrimoni sense declarar, podria informar novament a la justícia. Cal recordar que les regularitzacions havien permès arxivar les investigacions obertes per part de la Fiscalia del Tribunal Suprem espanyol.