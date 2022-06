[VÍDEO] Mireia Vehí proposa contemplar «la renda bàsica universal com a alternativa al treball sexual»

El PSOE ha presentat una proposició de llei orgànica per abolir la prostitució. Per ara se sap que tant Unidas Podemos com el PP avalaran la tramitació, però ERC, el PNB, EH Bildu, Ciudadanos, la CUP i els Comuns no s'han posicionat.

Les propostes d'aquesta nova norma són reconèixer les persones prostituïdes com a víctimes d'un delicte i castigar tant el proxenetisme com els qui el consumeixen. En aquest sentit, es vol modificar l'article 187 del Codi Penal.

La llei preveu multar aquells qui incentiven la prostitució amb ànim de lucre, tant si hi ha consentiment de la víctima com si no n'hi ha, i aquells que cedeixen immobles o locals per exercir la prostitució. Així i tot, diu que no sancionarà a la víctima, ni el món de la pornografia.

Crítiques de la CUP

La diputada de la CUP al Congrés espanyol, Mireia Vehí, ha declarat que «la proposició de llei del PSOE és un absurd conservador i una sortida autoritària a una qüestió molt més complexa», ja que «el prohibicionisme no transforma», ni ajuda a les treballadores sexuals, ha explicat.

Les seves declaracions són en contra d'allò que preveu la norma perquè «el feminisme és un moviment transformador que no ha prohibit», ha recalcat. Ha posat per exemple un informe d'Amnistia Internacional de l'any 2017, que demostrava com una llei prohibicionista implantada a Irlanda va facilitar més «atacs i abusos contra les treballadores sexuals».

Avui s’ha debatut la PL del Psoe sobre abolicionisme.

Aquí la intervenció completa i un mini fil amb material pic.twitter.com/5Qp54hpCfQ — Mireia Vehí (@Mireia_veca) June 7, 2022

Per altra banda, considera que «no pot ser un debat moral sobre la prostitució en abstracte perquè els debats morals són infinits». En aquest sentit, ha defensat que «la política pública no ha de girar entorn les qüestions morals, sinó sobre les qüestions materials, sobre els drets».

És per això que ha defensat que «si es vol acabar amb la prostitució de moltes de les persones, caldria pensar a abolir la llei d'estrangeria». Aquest fet l'ha argumentat presentant dades de Metges del Món que demostren que «el 90% de les treballadores sexuals que metges del món atenen són migrants», i «d'aquest 90%, gairebé el 70% estan en una situació irregular». Per altra banda, ha proposat parlar de «la renda bàsica universal com a alternativa al treball sexual», ha afegit.

Pel que fa al porno, ha dit que «és absurd» que el PSOE consideri que prohibint el porno la gent deixarà de consumir-lo. És per això que ha suggerit «que es financiï la indústria del porno per fer-ne de feminista», per tal que el porno deixi de ser patriarcal. «El que no pot passar és que se censuri el porno perquè és patriarcal pensant que la gent no distingeix entre fantasia i realitat», ha conclòs.