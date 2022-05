Cospedal esperava que els catalans fossin «covards» en el referèndum de l'1-O

Nous àudios gravats per l'excomissari de la Policia espanyola, José Manuel Villarejo, han estat publicats al digital El Món. Concretament, una conversa de dia 12 de setembre del 2017, dues setmanes abans de l'1 d'octubre, amb l'aleshores secretària general espanyola del PP, María Dolores de Cospedal.

La conversa comença parlant del referèndum català, on Villarejo declara que «no arribarà la sang al riu». Per la seva banda, mentre valoren què pot arribar a passar, Cospedal diu que «els catalans al final són molt covards, aquesta és la meva sensació. Potser m'equivoco, però jo crec que sí».

Sobre la possibilitat que hi hagi «bronca», Villarejo diu que «en el moment en què es fiqui algú 'p'alante', s'acaba el folklore», avisant que hi podrien haver detencions. En aquest sentit, la secretària general espanyola es posiciona a favor seu, dient que «tant de bo hi hagi bronca al carrer, tal com esperen el dia 1». «Des del meu humil punt de vista, això seria collonut perquè els deslegitima i els posa en evidència», afegeix l'excomissari espanyol.

Els culpables

Villarejo creu que, per tal de reaccionar ràpidament, haurien de preparar amb temps «la resposta a la bronca que els de la CUP muntaran al carrer, que ens vindrà divinament». Aquí, l'excomissari espanyol ja acusa la CUP d'estar darrere tot l'entremat o, si més no, a qui culparien dels aldarulls. Ho repeteix quan Cospedal diu «tant de bo hi hagi detinguts», concretant que «clar, i això serà la CUP».