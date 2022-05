Els Borbons fan públic els regals que han rebut el 2021, però sense detallar els presents a l'emèrit

Un càntir, una pandereta o una espasa tradicional són alguns dels 170 regals institucionals que va rebre durant l'any 2021 el rei espanyol Felipe VI, mentre que en el cas de la reina Letizia figuren diverses joies, vestits i bosses, a més de molts llibres en el cas de tots dos. Les seves filles també van rebre sengles regals.

La Zarzuela ha fet públic aquest divendres, com fa des de fa set anys, el llistat dels 307 regals institucionals rebuts pels membres de la Família Reial espanyola durant l'últim any amb motiu de les seves diferents activitats públiques i les seves trobades amb diferents personalitats i entitats. Ara bé, en el llistat no hi apareixen els regals que ha rebut el rei emèrit, Juan Carlos I.

Una bona part dels regals rebuts per Felipe VI van ser llibres així com peces commemoratives de diferent tipus, com ara plaques, marcs o quadres, dels esdeveniments en els quals va participar, així com diferents obres d'artesania dels llocs que va visitar o del lloc d'origen de les persones a les quals va rebre, i nombrosos quadres, fotografies i escultures.

Entre els objectes més curiosos figuren els peluixos que li va regalar el patronat de la Fundació Adecco, el càntir que li va donar el batle d'una localitat alacantina, el kit de primers auxilis que li va regalar Càritas Espanya, una pandereta de mans del governador d'un estat brasiler o l'espasa tradicional que li va lliurar el llavors ministre d'Exteriors d'Algèria, Sabri Bukadum.