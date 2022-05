El Govern espanyol farà una nova llei de secrets oficials després de l’espionatge amb Pegasus

Durant el ple del Congrés espanyol dedicat al cas d’espionatge amb Pegasus i el Catalangate, el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat que vol «modernitzar» el marc regulador que emmarca el Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI).

Per una banda, reformaran la llei orgànica que regula el control judicial del CNI. L’objectiu és «reforçar les garanties del control i assegurar el màxim respecte als drets individuals i polítics de les persones», ha explicat Sánchez. Per l’altra, faran una nova llei de secrets oficials, ja que l’actual és del 1968, per tal que «s'adapti als principis democràtics».

Així i tot, el cap de l’Executiu espanyol ha intentat justificar l'espionatge dient que entre 2015 i 2020 la societat espanyola sentia «una enorme preocupació sobre la seguretat» de l’Estat espanyol. Ha utilitzat d’exemple la declaració d’independència i les protestes del 2019 a la sentència del procés per justificar que el CNI proposés les intervencions a la justícia.

En aquest sentit, ha volgut recalcar que el Govern espanyol «no coneix ni decideix les actuacions dels serveis d'intel·ligència», ha dit, per tal d’afirmar que no sabien res de l'espionatge al president català Pere Aragonès i la resta de líders independentistes