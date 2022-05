El Tribunal Suprem espanyol canvia d’idea i revisarà l’indult als presos polítics catalans

El Tribunal Suprem espanyol revisarà l'indult als presos polítics concedits pel Govern espanyol i tramitarà els recursos en contra de fer-ho, interposats pel PP, Ciutadans i Vox.

Tot i que el passat 20 de gener no va admetre a tràmit els recursos interposats per falta de legitimació dels demandants, aquest dimarts la secció cinquena de la sala del contenciós-administratiu espanyol ha canviat d'idea per tres vots. Aquest canvi mostra relació amb l'arribada de la magistrada Inés Huerta, que a finals de gener va agafar el lloc de la magistrada Ángeles Huet.

Huerta no és la primera vegada que es mostra partidària a què els indults siguin sotmesos a control judicial des de la seva entrada a la secció cinquena. Els altres dos vots a favor són dels magistrats Fernando Román i Wenceslao Olea, que ja van redactor un vot particular discrepant en la inadmissió de gener, tot advertint del suposat risc de crear "parcel·les d'immunitat" per al poder polític.