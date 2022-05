[VÍDEO] Javier Lambán: «Mentre jo sigui el president del Govern d’Aragó, hi haurà una única llengua oficial, el castellà, l'espanyol»

El president del Govern d'Aragó ha volgut demostrar davant Vos que ell és més espanyol que ningú i per això ha fet una exhibició de fe espanyolista excloent com no s'havia fet mai encara a les corts aragoneses. Javier Lambán (PSOE) va assegurar que «mentre jo sigui president del Govern d’Aragó, hi haurà una única llengua oficial, el castellà, l'espanyol».

Una expressió que només corrobora que la mort de l’aragonès i el català està assegurada a Aragó amb aquest president. Així ho vaticinen tots els experts lingüistes i sociòlegs, que al·ludeixen a l’«oficialitat» com a única possibilitat de les llengües minoritzades a l’Estat espanyol.

L’afirmació de Lambán responia una pregunta del diputat de Vox de la sessió de dimecres 27 d'abril, en relació amb la nova Llei d’educació Celaà, que no ha comptat amb consensos polítics ni educatius a Aragó, i que segons la seva interpretació «destruirà la llengua castellana».

Un president d’Aragó que, malgrat haver estat forçat per la legalitat i la democràcia de l’Estatut d’Aragó a aprovar una Llei de Llengües, un Currículum Educatiu i una Acadèmia Aragonesa de la Llengua, no té cap interès a normalitzar aragonès i català la vida pública. Tampoc a protegir-ho.

Cal recordar que no fa gaire, va ser Pablo Echenique qui es va mostrar contrari a l'oficialitat del català i l'aragonès.