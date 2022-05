El PSOE s'uneix al PP, Vox i Ciudadanos, i vota en contra d'investigar el Catalan Gate al Congrés espanyol

La Junta de Portaveus del Congrés espanyol ha denegat la petició de crear una comissió d'investigació sobre l'espionatge amb Pegasus i Candiru amb el vot en contra del PSOE, juntament amb el PP, Vox i Ciudadanos. Aquesta petició va ser registrada per Unidas Podemos, ERC, JxCat, PDeCAT, CUP, PNB, EH Bildu, Més País, Compromís i el BNG.

Per la seva banda, el ministre de Presidència, Félix Bolaños, ha declarat a la Cadena Ser que la comissió d'investigació no aportaria cap informació rellevant ni tindria cap utilitat per la Llei de Secrets Oficials. En aquest sentit, ja havia anunciat que el PSOE no recolzava la petició.

Aquest dimarts, també, s'ha aprovat que el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, comparegui al ple del Congrés espanyol per tractar el tema, a petició dels partits independentistes, juntament amb Més País i Compromís. En aquesta ocasió, tant els socialistes com Unidas Podemos han votat en contra conjuntament, però no han aconseguit frenar la compareixença.

També cal destacar que, després que s'hagi fet públic l'espionatge de Sánchez i de la ministra de Defensa, Margarita Robles, l'Audiència Nacional ha acceptat la demanda presentada aquest dilluns per les escoltes a l'executiu espanyol.