Les infantes Elena i Cristina visiten el Borbó emèrit a Abu Dhabi

Les infantes Elena i Cristina, acompanyades dels seus fills, han visitat aquests dies al rei emèrit Juan Carlos I a Abu Dhabi.

El Borbó està gaudint d'uns dies en companyia de la seva família a la seva nova residència en els Emirats Àrabs, després que s'hi traslladés l'agost de 2020 'fugint' de la polèmica generada a l'Estat espanyol per la seva fortuna opaca.

En concret, el Borbó emèrit ha estat acompanyat per les seves filles, les infantes Elena i Cristina, així com per alguns dels seus nets. Així, la fotografia que il·lustra la notícia ha estat facilitada a l'agència Europa Press per l'entorn proper de Juan Carlos.