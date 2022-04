El Front Polisario talla les relacions amb el Govern espanyol fins que no reconegui el seu dret a l'autodeterminació

El Front Polisario i el govern de la República Sahariana han suspès les relacions amb el Govern espanyol després del canvi de posicionament de l'executiu de Pedro Sánchez amb relació al pla d'autonomia del Marroc per al Sàhara Occidental. Han emès un comunicat en el qual expliquen que no restabliran el contacte fins que l'Estat espanyol no reconegui el dret del poble saharià a l'autodeterminació.

El Front Polisario creu que l'Estat espanyol, tot i que davant l'ONU sigui la potència administradora de la regió sahrauí, es desentén de les seves responsabilitats. Així i tot, han agraït al Congrés espanyol i a l'ampli moviment de solidaritat amb la seva causa per instar tan rotundament el Govern espanyol a retornar al camí de la legalitat internacional.