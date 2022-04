Feijóo carrega contra la immersió lingüística: «Els polítics obliguen la gent a parlar una llengua»

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha assegurat aquest dimarts que dimitirà com a president de la Xunta de Galícia en «les properes setmanes» i es produirà una «transició molt ràpida» a Galícia. A més, ha admès que no descarta ser senador per aquesta comunitat autònoma.

En una entrevista a Onda Cero, Feijóo ha subratllat que, encara que es pot ser president del PP i de la Xunta, «no es deu» perquè la situació política espanyola requereix «tot tipus de presències i de capacitats».

El nou cap del PP ha tardat pocs dies a criticar el model d'escola catalana i la immersió lingüística. Així, s'ha referit a un «bilingüisme cordial» i ha remarcat que la immersió no hi encaixa perquè «mai és cordial sinó obligatòria». «Perquè hi hagi bilingüisme cordial cal conèixer les llengües amb la mateixa intensitat perquè ens les ensenyen amb les mateixes hores lectives», ha dit, com a Galícia, on «el 50% de les classes són en castellà i el 50% en gallec». «La immersió lingüística no és cordial, sinó obligatòria. Els polítics obliguen la gent a parlar una llengua, i això no és cordialitat, és imposició», ha conclòs.