La justícia anglesa nega la immunitat de Juan Carlos I i l'investigarà per assetjament

El jutge Mathew Nicklin, del Tribunal Superior de Justícia d’Anglaterra i Gal·les, ha determinat que Juan Carlos I no té immunitat després d'haver abdicat del càrrec de rei d'Espanya. Així, ha conclòs que pot continuar endavant la demanda que va presentar Corinna Larsen.

L'empresària va denunciar l'emèrit per assetjament continuat durant el 2012. A més, a l'escrit d'acusació, Larsen descrivia amenaces, difamacions i vigilància il·lícita encoberta per part dels serveis d’intel·ligència espanyols i d’agents vinculats a Juan Carlos I.

La defensa del rei emèrit va al·legar davant el jutge que «la seva Majestat gaudeix d'immunitat» i que la justícia anglesa no era competent per a atendre la demanda presentada per Larsen.

A la seva demanda, Larsen va demanar als tribunals que reclamessin al Borbó una indemnització pels costos del seu tractament mèdic de salut mental, per la instal·lació de mesures de seguretat personal i serveis diaris de protecció i per la contractació d'exdiplomàtics i exfuncionaris del Govern espanyol perquè intervinguessin amb la finalitat de «posar fi a l'assetjament» que va rebre per part de Juan Carlos I.