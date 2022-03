Pedro Sánchez cedeix davant el Marroc i defensa que el Sàhara Occidental quedi sota jurisprudència marroquina

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha enviat una carta al rei Mohammed VI en què, segons Rabat, sosté que el pla d'autonomia per al Sàhara Occidental plantejat pel Marroc el 2007 constitueix «la base més seriosa i realista» per a aconseguir una solució al conflicte.

La carta de la vergonya

Segons el comunicat publicat per la Casa Reial marroquina, a la seva missiva Sánchez reconeix «la importància de la qüestió del Sàhara per al Marroc» i subratlla «els esforços seriosos i creïbles» que està realitzant el regne per a aconseguir una solució al marc de l'ONU.

Així mateix, el president del Govern espanyol ha manifestat la voluntat de «construir una nova relació» entre l'Estat espanyol i el Marroc, «basada en la transparència i la comunicació permanent, el respecte mutu i els acords signats entre les dues parts i l'abstenció de qualsevol acció unilateral».