La Fiscalia demana presó per a l'històric neonazi Varela, per justificació de l'Holocaust i incitació a l'odi contra jueus, migrants, musulmans i homosexuals

El conegut neonazi Pedro Varela Geiss (Barcelona, 1957), expert en el que es coneix com a revisionisme històric, torna a passar pels tribunals per continuar amb l’activitat per la qual ha estat condemnat en diverses ocasions, arribant a passar per la presó. La Fiscalia Provincial de Barcelona de Delictes d’Odi i Discriminació ha demanat 12 anys de presó per a aquest històric neonazi, per la creació i edició de propaganda que promou l’odi i la discriminació cap a tot tipus de col·lectius, ètnies, religions, sexualitats o directament per la negació de l’Holocaust.

La Fiscalia sol·licita aquesta pena, la més elevada a la qual s’ha enfrontat, perquè Varela ja va ser condemnat l’any 2010 per fets similars i, tot i això, va continuar amb l’activitat de «difusió i distribució massiva i indiscriminada» de continguts basats en la «cultura de l’odi supremacista» entre el 2006 i el 2016 (és a dir, va continuar la seva activitat delictiva després de la sentència del 2010). Aquest darrer fet es refereix concretament a les més de dues-centes quaranta conferències que varen realitzar entre el 2006 i el 2016, a la sala posterior de la Llibreria Europa.

«Un llenguatge no només de naturalesa discriminatòria, sinó especialment vexatori per raons de color de pell, origen, religió, ideologia o orientació sexual, per a fonamentar tesis discriminatòries particularment racistes i antisemites», ha deixat clar la Fiscalia.

La Llibreria Europa de Barcelona

A Varela i a altres cinc individus se’ls acusa d'enaltiment, justificació i negació de l’Holocaust nazi, així com d’incitació a l’odi contra el jueus, immigrants, musulmans i homosexuals, entre d’altres. Activitat que duien a terme, principalment, des de la Llibreria Europa de Barcelona, una llibreria que actuava, com a centre neuràlgic de la seva activitat econòmica, amb la venda i distribució a nivell internacional de material de promoció del nacionalsocialisme, com ara llibres o DVDs. Actualment, l’empresa que gestionava la llibreria nacionalsocialista era l’Asociación Cultural EO, composta per Varela com a cap principal i els altres cinc acusats.

Aquestes acusacions poden suposar, després de dècades d’activitat criminal, el tancament definitiu de la Llibreria Europa, la qual duia anys operant sense les llicències corresponents. A més, cal remarcar que aquest local es troba baix unes condicions d’arrendament i explotació que impedeixen, a nivell legal i burocràtic, obrir un comerç amb les mateixes finalitats en la mateixa ubicació.

Segons descriu la Fiscalia, tots els acusats varen crear un «entramat organitzat perfectament estructurat» baix el nom d’Asociación Cultural EO, del qual Varela n’és el «màxim responsable». L’objectiu principal no era una altre, recull també l’informe, que difondre de manera «massiva i indiscriminada» propaganda i línies de pensament basades en la cultura de l’odi supremacista i l’animadversió racial contra el que ells consideren com a «races inferiors», fent referència particular als afrodescendents, asiàtics, musulmans, jueus i homosexuals, ja que exalten la «puresa de la raça blanca», tot afirmant que «la integració racial és el genocidi de la raça blanca a través de la mescla».

Antecedents

El 1978 Varela va formar part del Círculo Español de Amigos de Europa (CEDADE), del qual en va ser el darrer president fins l’any 1993, quan es va dissoldre. Tot seguit va crear l’Asociación Cultural Ediciones Ojeda, la qual també tenia la seva seu principal a la Llibreria Europa, considerada com l’hereva de la CEDADE, i també descrita per la justícia espanyola com a una entitat dedicada a la difusió «massiva i indiscriminada» d’una línia de pensament «basada en la cultura de l’odi supremacista i d’animadversió i segregació racial».

L’any 1992, Varela també va ser jutjat a Àustria per la seva participació en la celebració del centenari del naixement de Hitler, on el líders nazis espanyols varen reivindicar la figura del führer, transgredint així les lleis d’aquell país, les quals prohibeixen l’apologia del nazisme.

Cal remarcar que el CEDADE va arribar a ser un les organitzacions nacionalsocialistes més influents del món, tant per la seva activitat com perquè donava cabuda i veu a excombatents nazis, i líders de l’extrema dreta supremacista d’arreu del territori europeu, com ara el militar belga de les Waffen SS Leon Degrelle o el militar austríac Otto Skorzeny.

Per a facilitar la seva tasca de difusió d’aquest revisionisme històric negacionista, Varela va crear al País Valencià i Mallorca dues entitats similars. Al País Valencià, concretament a Alacant, va crear el Centro de Estudios Históricos Revisionistas (CEHRE), el qual editava la revista Revisión i donava veu a negacionistes de l’Holocaust com ara Robert Faurisson. A Mallorca, concretament a Palma, es va crear el Centro de Estudios Revisionistas Orientaciones (CERO), dirigit per l’investigador especialitzat en història militar Juan José Negreira. Aquest darrer continua realitzant conferències arreu de l’Estat espanyol, com ara al País Valencià, Mallorca o les Canàries, amb motiu dels seus estudis sobre la División Azul, i publicant nombrosos llibres en editorials com SND Editores o Lleonard Muntaner (on Negreira continua essent el responsable de la col·lecció ‘Fuentes documentales de la Guerra Civil en Baleares’).

Actualment, la majoria dels membres que pertanyien al CEDADE es troben treballant des de l'anonimat o han passat a formar part de partits com Alianza Nacional, el Partit Popular o Vox, o bé s'ha dedicat a crear entitats de caire cultural o editorials des de les quals poder continuar publicant els seus estudis de revisió i reescritura de la història, fent especial referència als exèrcits espanyols que donaren suport als nazis i feixistes, com ara els voluntaris de la División Azul.