El PP obre un expedient a Ayuso per «un suposat cobrament de comissions»

El secretari general del Partit Popular, Teodoro García Egea, ha anunciat l'obertura d'un expedient informatiu a la presidenta de la Comunitat de Madrid Isabel Díaz Ayuso, després que ella hagi denunciat públicament que la direcció de la formació ha «fabricat presumptes corrupcions» per tal de desprestigiar-la «políticament i personalment», segons ha explicat ElNacional.cat.

Aquest dijous han aparegut diverses informacions que plantegen un suposat contracte irregular per a la compra de màscares, a un empresari vinculat al germà de la presidenta de la Comunitat de Madrid, així com l'espionatge a ella i la seva família. «És molt dolorós que dirigents del meu partit, en lloc de donar-te suport, siguin els qui et volen destruir», ha afegit Ayuso, dient que la vol fer fora de la cursa per la presidència del PP de Madrid.

A la seu de Gènova, García Egea ha avisat que, a part de l'expedient informatiu, els serveis jurídics del partit estan estudiant el cas i quees «reserven les accions oportunes» per quan tenguin més informació. Sobre si contemplen l'expulsió, ha deixat la resposta a l'aire.

Segons la direcció general del partit, després de l'estiu, varen rebre una «informació sobre un suposat cobrament de comissions» a la Comunitat de Madrid, la qual «també estava en mans de l'oposició i de determinats mitjans», han afegit. També, García Egea ha desmentit «de forma taxativa» que la formació hagi contactat cap agència de detectius ni que s'hagi preparat «cap dossier» sobre Ayuso.

Després de rebre aquesta informació, Pablo Casado va informar la presidenta de Madrid i li va oferir l'oportunitat d'aportar la informació necessària per resoldre el tema. «Fins al dia d'avui, ha estat en va. No hem rebut cap aclariment», ha declarat García Egea; qui també ha avançat que es va obrir una investigació interna, com es fa «en tots els casos». «Des que vam rebre la informació a la tornada de l'estiu, i se la consulta, en comptes d'una resposta clara, la direcció ha rebut una campanya massiva d'atacs i calúmnies com la d'avui», ha recalcat el secretari general.