Aprovada la reforma laboral per un vot de diferència, per l'error d'un diputat del PP

El Congrés espanyol ha convalidat per un sol vot (175 a 174) la reforma laboral acordada entre el Govern espanyol, la patronal i els sindicats majoritaris a l'Estat espanyol, CCOO i UGT. Alberto Casero, diputat del PP per Extremadura, votava telemàticament i ha votat per error a favor de la proposta, fet que ha capgirat el resultat de la votació.

Compromís, el PDECat, el PSOE, Podem, Ciutadans, Més País, Terol Existeix, Coalició Canària, Nova Canàries i Partit Regionalista Càntabre hi han votat a favor. En contra, ERC, Junts, la CUP, Bildu, el PNB, el BNG, UPN, el PP, Vox, Fòrum Astúries i el diputat escindit de Cs, Pablo Cambronero.

ERC, el PNB i Bildu, tots tres socis del Govern espanyol, han votat en contra després que aquest es negués a introduir les modificacions que havien proposat, tot i el llarg procés en què la ministra de treball i economia social espanyola, Yolanda Díaz, ha intentat assegurar el suport dels seus socis d'investidura sense oferir-los concessions a canvi. Per tant, així, s'ha trencat el bloc de la investidura, si bé PSOE, Podem i ERC han emfatitzat la seva voluntat de reconstruir la majoria d'esquerres al capdavant de l'executiu espanyol.

Els polítics de les Balears

Per la seva banda, els polítics de les Balears han declarat des de diferents punts de vista. Joan Mas 'Collet', de MÉS per Mallorca, no veu que sigui una reforma suficient i creu que «és una llàstima que no s'aprofiti la conjuntura per canviar el paradigma». En canvi, el portaveu del Govern i conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, Iago Negueruela, ha declarat que és «un dia històric en què s'ha convalidat el diàleg social»; així com de la mateixa formació, el diputat al Congrés espanyol, Pere Joan Pons, ha declarat que aquesta reforma «posa fi a una dècada de model del PP».