Absolt l'artista acusat de profanar la tomba de Franco

L'artista Enrique Tenreiro, acusat de diversos delictes per haver pintat un colom i el missatge «per la llibertat» a la tomba de Francisco Franco al Valle de los Caídos un any abans de l'exhumació, ha estat absolt aquest dimarts per l'Audiència de Madrid, segons ha explicat el diari ElNacional.cat. La performance es va fer durant la vigília del dia de difunts per la «reconciliació dels espanyols», va explicar l'artista gallec durant el judici; també recordant que altres dictadors com Benito Mussolini o Adolf Hitler no estan enterrats en llocs públics i «pagat per tots».

La Fiscalia demanava any de presó per Tenreiro i l'Associación para la Defensa del Valle de los Caídos, qui l'acusava, dos per delictes contra la llibertat de consciència i d'actes de profanació i danys. Per altra banda, l'Advocacia de l'Estat va comparèixer per sol·licitar, per la via civil, que l'artista hagués d'indemnitzar a Patrimoni Nacional amb 833 euros pels danys causat a la tomba.

Per una banda, els jutgen rebutgen que l'artista volgués ofendre les creences religioses dels que eren a missa, ja que segons han explicat «No havia començat»; ni consideren que la pintada profenés la tomba, ja que «la finalitat de l'acusat no era la del vilipendi de la seva persona com a tal, sinó expressar una idea sobre la seva presència al lloc en qüestió», han concretat.

Així i tot, la Fiscalia ha incidit durant el judici que l'acció es va desenvolupar amb «evident menyspreu cap als sentiments religiosos dels presents i emparant-se en la seva concepció sociopolítica de la societat» i a més va tenir lloc «mentre els nens de l'Escolania estaven accedint al Cor i els sacerdots de l'Eucaristia es dirigien a l'Altar Major».