El PP vol crear un cos d’inspectors que fiscalitzi les escoles per a «garantir l’educació en espanyol»

El Partit Popular continua amb els seus atacs a l’escola en català. La formació espanyolista ha registrat aquest dilluns al Congrés dels Diputats un Projecte de Llei per a crear una Alta Inspecció Educativa, un cos d'inspectors que «garanteixi l’educació en espanyol» i castigui els centres i les administracions autonòmiques que no compleixin la legislació espanyola.

Concretament, proposen la creació d'un «cos d'inspectors de prestigi dependents de l'Estat que puguin entrar a les escoles, revisar els currículums i llibres de text i vetllar perquè tots els alumnes rebin ensenyament en espanyol». Tendrien la missió de denunciar les infraccions i proposar mesures de sanció a l’administració que no actuï conforme a la legislació espanyola. A més, plantegen que si, malgrat la supervisió d'aquests inspectors, l’administració autonòmica persisteix en els seus incompliments, el Ministeri d'Educació hauria de denegar l'expedició de títols acadèmics en aquesta comunitat autònoma.

«Si les mesures adoptades per l'òrgan competent de la comunitat autònoma resultessin insuficients i persisteix la infracció, el Ministeri d'Educació podrà, per si mateix, posar en execució el que preveu la legislació estatal, arribant, si escau, a privar d'efectes oficials als ensenyaments afectats i a denegar l'expedició de les titulacions corresponents», indica el Projecte de Llei.

Segons explica el Projecte, un dels objectius de l’Alta Inspecció Educativa seria «vetllar pel compliment de les condicions bàsiques que garanteixin els drets lingüístics de tots els espanyols i, en particular, rebre ensenyaments en la llengua oficial de l'Estat», cosa que, per al PP, no compleixen ni Catalunya ni les Illes Balears.

A més, el PP també vol que s'encarreguen de «garantir la neutralitat ideològica dels centres docents» per a «presentar els centres educatius com a llocs d'aprenentatge lliures d'adoctrinament». Per això, els inspectors podrien «visitar en qualsevol moment els centres i establiments educatius». També podrien «comprovar que els currículums, així com els llibres de text i altres materials didàctics, s'adeqüin als ensenyaments comuns», que són els que fixa l'Estat i s'imparteixen a totes les comunitats autònomes. La formació ha remarcat que «no es tracta de recuperar la censura prèvia, sinó d’establir un sistema de control a posteriori».